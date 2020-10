Juba teine kauaaegne autoralli MM-etapp jääb järgmisel aastal ära

"Koroonaviiruse pandeemia on maailmas palju asju muutnud ja pean kurbusega kinnitama, et 2021. aastal Argentinas WRC-etappi ei toimu. Loodan, et 2022. aastaks on olukord paranenud ja saame MM-i kalendrisse naasta," ütles Argentina autoliidu spordikomisjoni juht Carlos Garcia Remohi pressiteate vahendusel.

Tänavu jäi Argentina MM-ralli koroonaviiruse tõttu samuti ära.

Ka Mehhiko ralli korraldajad andsid sel nädalal ametlikult teada, et 2021. aastal nad WRC-etappi ei korralda.