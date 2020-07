Järveoja: koroonapaus tüütas ära

Kuna rallit sõita ei saanud, proovisid uuesti judot, milles oled viiekordne Eesti meister. Kui sa end taas vormi ajaksid, kas siis koduse medali võidaksid?

Ei hakka spekuleerima. Enne tuleks kõvasti trenni rügada. Võtted on, tõsi, lihasmälus alles, see on nagu jalgrattasõiduga – kui selgeks saad, siis ära ei unusta. Samas on judot piisavalt palju tehtud ja luud-kondid nii vanad, et mitte uuesti proovida.

Kui roostes sa üle pika aja autosse istudes olid? Vasakut ja paremat segi ei ajanud?

Tundub, et mitte, kuigi paus oli pikk. Kaardilugemistrenni pole võimalik teha. Kui sõitja ei saa sõita, siis kaardilugeja ei saa kaarti lugeda.

Viru ralli oli väike ja kodune. Pulssi üles ei löönud?

Ikka oli närv sees. Väikeste rallidega on hea taas karussellile ronida.

Kuidas koroonapausi vastu pidasid? Kuuldavasti kehastusid ehitusmeheks, rajad suvemaja.

Kui oled kolm aastat järjest oravarattas, siis on paus alguses nauditav, ent pikapeale tüütab ära. Mis majasse puutub, siis esialgu tegin lammutustööd, ehitamine on keerulisem. Ja mis ehitaja ma ikka olen, naelale saan pihta, ei rohkemat. Las igaüks jääda oma liistude juurde.

Lapsed olid ilmselt koroonapausiga rahul?

Eks nad harjusid ära, et issi on kodus. Teisalt on nad harjunud ka sellega, et ma kodust ära olen – täna imestasidki, miks ma lennujaama ei lähe, kui rallile plaanin minna. Esimene MM-ralli tuleb taas lennujaamata. Tore.