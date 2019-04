Järjekordsel rallil katse võitnud Ott Tänak tõusis oma pika seeriaga kõigi aegade edetabelis Neuville'i kõrvale

Viimati jäi Tänak võiduta 2017. aastal Korsika rallil, kuid selle järel on ta igal MM-etapil vähemalt ühe katse võitnud. Aktiivsetest analoogsetest seeriatest on Tänaku oma rivaalide seas konkurentsitult pikim ning selles arvestuses on Tänak tõusuteel ka kõigi aegade arvestuses - ent esikohast jääb veel paari hooaja jagu puudu.

Nimelt on esimesel kohal Sébastien Ogier, kes suutis alates 2013. aasta Monte Carlo rallist kuni 2017. aasta Monte Carloni võita vähemalt ühe kiiruskatse 53 järjestikusel MM-rallil. Sébastien Loebi parimaks seeriaks on 37 rallit (Monte Carlo 2007 - Sardiinia 2009), Thierry Neuville'iga (Korsika 2016 - Mehhiko 2018) on Tänak nüüd aga ühel pulgal.