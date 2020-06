Järjekordse tagasilöögi saanud Latvala: loomulikult olen pettunud

Tänavu erasõitjana WRC-s kaasa lööv Latvala on seni saanud sõita vaid Rootsi rallil, kuid ka see jäi tehniliste probleemide tõttu tema jaoks poolikuks. "Loomulikult olen pettunud," kommenteeris Latvala värsket uudist portaalile Rallit.fi.

Latvala tõdes, et samas pole Soome ralli ärajäämine just suur üllatus. "Võib-olla oleks saanud seda ette oodata. Kuni juuli lõpuni on enam kui 500 inimesega üritused keelatud ja seega on raske näha, et vaid nädal hiljem teeme võistluse kümnete tuhandete inimeste jaoks. Tõstan oma mütsi Soome ralli korraldajate ees, et nad otsused nüüd ja kiiresti vastu võtsid. See aitab kõigil raha säästa."

Kuna suure tõenäosusega jääb ära ka septembri algusesse planeeritud Uus-Meremaa ralli, jätkub hooaeg parimal juhul alles Türgi etapiga (24. - 27. september). 35-aastase ralliässa hinnangul tundub Soome ralli korraldajate tänase otsuse valguses WRC-sarja seis kehv. "Soome rallit korraldatakse väga tipptasemel ning kui ka siin pole võimalik sõita, siis ma ei tea, missugused etapid võiksid aasta teises pooles toimuda," hindas ta.

"Minu arust tunduvad võimalused hooajaga jätkata üha väiksemad," jätkas Latvala. "Ralli on kallis sport ning see eeldab publikut. See ei ole nagu vormel-1, kus telefirmad maksavad õiguste eest. Rallil on vaja publikut, et seda saaks korraldada."