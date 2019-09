Järjekordne spekulatsioon uue WRC hooaja kalendri kohta: Kataloonia etapp kaotab koha

Kui tavapäraselt on järgmise hooaja kalender paika pandud juba eelmise suve jooksul, siis tänavu on olukord olnud teistsugune: kuna lahtisi otsi on olnud palju ning kalendrisse soovijaid on rohkem kui kalendris kohti, on läbirääkimised veninud ning endiselt ei ole ametlikult välja öeldud, milline uue hooaja kalender välja näha võiks.

FIA presidendi Jean Todti sõnul, kes väisas möödunud nädalavahetusel ka Türgi rallit, on see märk WRC sarja kasvavast populaarsusest. "Mõnes mõttes on see positiivne probleem. Tahtsime kalendri 14 ralli peal hoida, aga huvi etapi korraldamise vastu näitasid välja rohkem kui 14 korraldajat, seega on meie ülesanne koostada pikaajaline strateegia ja pikas plaanis parim lahendus leida."

Todti sõnul ollakse aruteludega jõudnud lõppfaasi. "See kõik võtab aega ja palju suhtlemist, aga ütleksin, et oleme nüüd jõudnud lõpusirgele. Enam ei lähe avalikustamiseni kaua."

Autospordi väitel on viimase versiooni kohaselt järgmise hooaja kalendris Monte Carlo, Rootsi, Mehhiko, Argentina, Tšiili, Portugali, Sardiinia, Keenia, Saksamaa, Soome, Uus-Meremaa, Türgi, Suurbritannia ja Jaapani etapid. See tähendaks, et võrreldes tänavuse hooajaga visatakse uueks hooajaks kalendrist välja Korsika, Kataloonia ja Austraalia, kes asendatakse vastavalt Jaapani, Keenia ja Uus-Meremaaga.