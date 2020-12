Järjekordne elumuutus tegi Jari-Matti Latvala kurvaks

Latvala üüris maksuparadiisis korterit 2008. aastast. Nüüd ralliässal MM-sarjas enam tööd ei ole ja tema sissetulekud on oluliselt vähenenud. Pealegi pole soomlasel enam tihti Lõuna- ja Kesk-Euroopasse asja, kuhu Monacost oli lihtsam saada.

"Võtsin oma asjad ja andsin võtmed üle järgmisele omanikule. Rääkisin just emale, et jään Monacot igatsema. Minu vanemad ja õde on mul seal külas käinud, nii et Monaco on ka nende jaoks tuttav ja emotsionaalne paik," rääkis Latvala.

"Oli kurb hetk, kui Monacos viimast korda ringi vaatasin ja promenaadil kõndisin," lisas ta.

Monacoga on otseselt seotud ka Latvala kohtuvaidlus Soome riigiga.

Latvala pidas Monacot oma peamiseks koduks, aga Soome maksuamet nii ei arvanud. Ametnike hinnangul veetis Latvala rohkem aega Soomes kui Monacos ja peab seega sünniriigile täies ulatuses makse maksma.

Peamiselt puudutab vaidlus aastaid 2014-2017. Kevadel kirjutas Soome meedia, et riik otsustas konfiskeerida osa rallimehe kinnisvarast ja autodest. Peagi selgus, et riik nõuab sõitjalt koguni 6,2 miljonit eurot. Latvala oli selleks ajaks juba 1,4 miljonit eurot tagasi maksnud ja leidis, et nii suur nõue on ebaõiglane. Kuidas vaidlus lõppeb, pole veel teada.

Latvala residents on nüüdsest Kesk-Soomes asuvas Tuuri külas. Sealtsamast on Latvala ka pärit.

"Mul on seal oma firma ja automuuseum. Monacos elasid kõik teineteise otsas ja elamine oli ülikallis, Soomes on rohkem ruumi," tõdes Latvala.