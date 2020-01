Jari-Matti Latvala vahetas kaardilugejat, ühel MM-etapil osalemine sai kindlaks

Latvala abimeheks on Juho Hänninen, kes on seni tuntud sõitjana, mitte kaardilugejana. Väiksematel võistlustel on Hänninen Latvala kõrval siiski ka varem olnud, aga mitte MM-rallidel.

Latvala senine kaardilugeja Miikka Anttila võib portaali Rallit.fi teatel saada hoopis noorema põlvkonna tegija Eerik Pietaraineni paariliseks.

Rootsi ralli kuulub Latvala lemmikute hulka, ta on seal võitnud neljal korral. Kui soomlane raha kokku saab, soovib ta osaleda viiel MM-etapil.

Rootsi ralli peetakse 13.-16. veebruarini, hooaja esimene etapp Monte Carlos on kavas 23.-26. jaanuaril.