Jari-Matti Latvala uue hooaja plaanidest: paljud peavad mind hulluks

Latvala jaoks oli lõppev aasta ülimalt raske nii sportlikus mõttes kui eraelus. Tänavu jäi autoralli MM-sarjas Latvala laeks vaid kaks kolmandat kohta ning üldarvestuse seitsmes koht, mis pälvis sellega, et mees enam Toyotaga uut lepingut ei teeninud. Oktoobris teatas 34-aastane Latvala lahkuminekust kihlatu Maisa Torppaga. Lisaks on ralliäss kemplemas Soome maksuametiga.

Kui Latvala 2008. aastal Fordi meeskonnaga lepingu sõlmis, siis kolis ta kohe ka maksude optimeerimiseks Monacosse. Soome maksuamet aga ei usu, et Latvala kodu on Monacos, sest sportlasel leidub kinnisvara ka Soomes. Lisaks leiavad amentikud, et sõitja viibib Soomes rohkem kui Monacos ja sestap tuleb tal maksud sünniriigile maksta.

"Võin öelda, et see aasta oli kohutav minu jaoks," rääkis Latvala intervjuus. "Ootan väga 2019. aasta lõppu, et järgmine aasta algaks. See aasta läks karjääri mõttes kohe alguses valesti."

"Kui ma poleks Monte Carlo (hooaja avaetapp - K.R.) eelsetel testidel vigu teinud, oleksime saanud kohe parema tulemuse ning kogu hooaeg oleks läinud paremini. Vähemalt nii ma usun."

"Mul on selja taga karjääri halvim hooaeg," jätkas ralliäss. "Hindan väga Tommi Mäkineni selle eest, kuidas ta minuga käitus. Endise rallisõitjana on ta hea tiimipealik, kes oskab sellistes olukordades olemas olla. Kolm aastat Toyotas olid suurepärased. Jaapanlased jälgivat rallit südamega ja võtavad kõike tõsiselt."