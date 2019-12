Jari-Matti Latvala üllatav avaldus: on üks ajakirjanik, kes mind vihkab

"Soomes keegi sind isiklikult näost-näkku ei kritiseeri," vahendas Iltalehti soomlase sõnu. "Rohkem kirjutatakse kõigest aga internetis. Ma suudan aktsepteerida kriitikat, aga see peab olema põhjendatud."

"Ei saa lihtsalt niisama kellegi kohta öelda, et ta on halb. Siis on normaalne kritiseerida sõitjat, kui on näha, et ta ei pea pinge all vastu." Latvala lisas, et mõistab, et kõikidele ei saagi meeldida, sest igal inimesel on õigus oma arvamusele.

"On üks ajakirjanik, kes tahab mind maha suruda," avaldas kogenud rallimees, kes aga ühtegi nime välja ei toonud. "Ta tundub mind mingil põhjusel vihkavat. Oleks tore rääkida temaga ja saada aru, kas asi on isiklik või mitte."

Lõppenud hooajal üldarvestuses seitsmendaks jäänud Latvala uueks aastaks lepingut ei teeninud. Küll aga on 18 MM-etappi võitnud soomlane tunnistanud, et tegeleb juba praegu eelarve kokku saamisega, et saaks järgmisel hooajal mõnel etapil ikkagi osaleda.