Jari-Matti Latvala: Türgis peab peamiselt tegelema ellujäämisega

Mullu sai Latvala Türgis tiimikaaslase Ott Tänaku järel teise koha.

"Türgi etapp on hooaja kõige raskem," rääkis soomlane Toyota pressiteate vahendusel. "Peamiselt peab Türgis tegelema ellujäämisega. Mullu tabasid mitmeid meie rivaale probleemid. Ehkki me polnud kiireimad, sõitsime targalt ja see tõi Toyotale kaks esimest kohta."

"Ootan, et tänavu on teed Türgis paremas korras, kuid ikkagi on vajalik hoolitseda selle eest, et auto terve püsiks," lisas Latvala. "Saksamaa ralli eel käisime Kreekas testimas sarnastes oludes, mis valitsevad Türgis, et masinat veelgi edasi arendada."

Türgi ralli sõidetakse 12.-15. septembrini. Kogenud Latvala hoiab MM-sarja üldarvestuses 74 punktiga seitsmendat kohta.