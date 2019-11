Jari-Matti Latvala tegi uue hooaja osas tähtsa otsuse

34-aastase Latvala kolmas hooaeg Toyotas lõppes tänasega, kui Austraalia MM-ralli korraldajad otsustasid laastavate metsapõlengute tõttu aasta viimase etapi ära jätta.

Latvala, kes jäi tänavu esmakordselt viimase 11 hooaja jooksul MM-sarjas etapivõiduta, tunnistas, et aasta valmistas suure pettumuse.

"Pean ütlema, et hooaeg oli päris halb. Võin ausalt tunnistada, et see on üks hullemaid, kui mitte kõige hullem hooaeg minu karjääris," sõnas Latvala, vahendab Rallit.fi.

Soomlase jätkamine WRC-sarjas on suure küsimärgi all, kuid Latvala lubab, et vähemalt ühel MM-rallil näeb teda ka järgmisel aastal.

"Mul pole veel ühtegi kokkulepet, kuid ma tahan järgmisel aastal vähemalt ühel etapil startida. Ma ei tea, kus ja kelle eest ma sõidan, kuid sõltumata olukorrast teen ühe võistluse kindlasti kaasa. Sellise otsuse olen enda jaoks teinud," kinnitas Latvala, kelle esimene eelistus oleks jätkata Toyotas. "Olen selles projektis osalenud algusest peale ja tahaksin sellega seotuks jääda. Kuid see pole enam minu otsustada, selle otsuse peavad tegema teised inimesed."

Kuigi viimase etapi tühistamisega kadus Latvala tööandjal võimalus võistkondliku MM-tiitli eest heidelda, peab soomlane Austraalia ralli ärajätmist ainuõigeks otsuseks.

"Siin pole võimalik võistelda, siin on hädaolukord välja kuulutatud. Ralli korraldamine sellistes tingimustes poleks mõistlik," lisas MM-hooaja seitsmendana lõpetanud Latvala.