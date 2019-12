Jari-Matti Latvala: Tänak taastas soomlaste usu rallisse

"Olen alati tahtnud Soomet ja meie rallikultuuri vääriliselt esindada. Meid teatakse, kui tugevat mootorispordi rahvast ning muidugi olen pettunud, et ma pole suutnud maailmameistriks tulla. Tunnen, et ma pole olnud piisavalt edukas," sõnas Latvala ajalehele Iltalehti.

34-aastane Latvala lisas, et tema Toyota tiimikaaslase, eestlase Ott Tänaku selle aasta MM-tiitel süstib ka soomlastesse uut lootust.

"Vahel tekkis juba tunne, et soomlased ei suudagi enam maailmameistriks tulla. See lootus hakkas kaduma. Kuid nüüd, kui Ott Tänak võitis, hakkab usk vaikselt tagasi tulema. Meil tulevad ka noored andekad sõitjad: Kalle Rovanperä, Teemu Suninen ja Esapekka Lappi. Seega jah, soomlased on mängus," lisas Latvala.