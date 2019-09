Jari-Matti Latvala: tahan Toyotas jätkata, aga kõik ei sõltu minust

34-aastane Latvala alustas hooaega vägagi tagasihoidlikult, aga kahe viimase etapiga on soomlane kogunud kaks poodiumikohta, mis on tema seisu sõitjate turul mõnevõrra leevendanud.

"Need võistlused on uue lepingu läbirääkimise osas väga olulised," vahendas Rallit.fi Latvala sõnu. "Timo Jouhki (Latvala mänedžer - K.R.) peab läbirääkimisi ning loomulikult on iga tulemus väga tähtis."

"Edu Soome ja Saksamaa rallil on väga hea, aga midagi pole veel kindel," jätkas kogenud rallisõitja. "Loodan, et saan jätkata Toyotas, aga see ei sõltu ainult minust. Võimalused on 50-50. Annan endast kõik ja eks siis teised otsustavad, mis saab."

Latvala tunnistas, et tema ja Kris Meeke'i ülesanne on Türgi rallilt tuua Toyotale võimalikult palju punkte. "Peame Meeke'iga mõtlema meeskondliku MM-tiitli peale. Kui mul peaks tekkima võimalus etapivõidu nimel heidelda, siis loomulikult tahaksin seda teha. Seda rallit alustades aga ei saa mõelda võitmisele, vaid lihtsalt ellujäämisele."