Jari-Matti Latvala suure debüüdi eel: atmosfäär meeskonnas on väga hea

"Lähen Monte Carlole vastu uues rollis hoopis teise tundega. Vaatan autosid ning ma ei mõtle nendega sõitmisest, vaid teen kindlaks, et meeskonnas oleksid kõik hooaja avaetapiks valmis," sõnas soomlane. "Atmosfäär on meeskonnas väga hea. Kõikide Toyota sõitjate jaoks oli mullune Monte Carlo etapp esimene Yaris WRC roolis ning ikkagi suutsid Ogier ja Elfyn Evans võidu nimel konkureerida. Nüüd on nad autoga hoopis rohkem tuttavad, seega peaks nende positsioon veel tugevam olema."

Mullu seitsmenda MM-tiitli kindlustanud Sebastien Ogier jahib kodusel rallil karjääri seitsmendat võitu. "Kõik teavad, et soovin kõige enam võita just Monte Carlo rallit," rääkis Ogier Toyota pressiteate vahendusel. "Sellele rallile tuleb aga vastu minna alandliku suhtumisega, sest sealsed ilmastikuolud on alati väljakutsuvad. Seal võitmiseks tuleb olla väga kaval."

Ogier lisas, et publiku puudumise tõttu on Monte Carlo tema jaoks tänavune veidi teistsugusem. "Kuigi toetajad ei saa seekord tee ääres olla, olen üsna kindel, et nad elavad mulle televiisori vahendusel kaasa ning püüan nad õnnelikuks teha. Olen selleks hooajaks rohkem valmis, sest mõned rallid on Yaris WRC-ga juba tehtud ning see annab mulle enesekindlust juurde," lisas prantslane. "Siiski peame kohanema uute rehvidega, eriti Monte Carlos, kus meil on suurem valik kui teistel võistlustel. Ootan seda väga, sest see on ralli juures üks huvitavamaid aspekte: valida õige strateegia rehvide jaoks ning see võimalikult hästi ära kasutada."

Lisaks Ogier'le on Monte Carlos võistlustules Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä, kes said mullu vastavalt kolmanda ja viienda koha. Samuti on stardis jaapanlane Takamoto Katsuta, kes möödunud aastal oli hooaja avaetapil seitsmes.

Monte Carlo ralli sõidetakse 21. - 24. jaanuarini.