Jari-Matti Latvala: senine hooaeg on olnud kehv

34-aastane on soomlane senise hooaja jooksul jäänud kahvatuks. Senise kaheksa ralliga on Latvalal ette näidata kaks viiendat kohta. 40 punktiga on ta MM-sarja üldarvestuses kümnes. Pärast Sardiinia rallit ootab Latvalat ees suvepuhkus, sest järgmine ralli sõidetakse alles augusti alguses Soomes.

"Kavatsen puhkuse ajal võtta rahulikult ja proovin mõtteid rallist eemale saada," vahendas Iltalehti soomlase sõnu. "Loodan, et hooaja teine pool läheb paremini. Senine hooaeg on ikkagi olnud kehv. Olen näidanud head hoogu, kuid ette on tulnud ootamatusi."

Latvala kommenteeris ka Sardiinia ralli viimast katset, kus Ott Tänakut tabas liidrikohal tehniline probleem ja eestlane pidi lõpetama ralli alles viiendal kohal. "Võit oli tulemas ja meeskond ootas suuri punkte. Tundub, et tal kadus roolivõim. Väga halvas kohas juhtus see. Selline on aga rallisport ja miski pole läbi enne, kui viimane auto on finišijoone ületanud."