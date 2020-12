Jari-Matti Latvala sai miljoni eurose kingituse

Latvala sattus koduse maksuametiga kohtuvaidlusse, sest kolis 2009. aastal maksude optimeerimiseks elama Monacosse, kuid ametnikud leidsid, et rallisõitja elab rohkem aega Soomes kui Monacos ning peab seega sünniriigile täies ulatuses makse maksma.

Peamiselt puudutab vaidlus aastaid 2014-2017. Riik nõudis Latvalalt algselt koguni 6,2 miljonit eurot, kuid tänaseks on seda summat vähendatud umbes miljoni võrra.

"Asi on veel pooleli, kuid positiivne on see, et kogusummat on vähendatud võrreldes sellega, mis ta algselt oli," rääkis Latvala Soome meediale.

Latvala sõnul on maksunõude summa vähenenud umbes veerandi võrra ning jääb nüüd tema hinnangul umbes 4,5 kuni 5 miljoni euro juurde.

"See on tõesti suur summa, mis maha arvestati. See on toonud mulle palju meelerahu," ohkab Latvala kergendatult.

"Jõudsime selles küsimuses edasi, vaatame, milliseks kujuneb lõpptulemus," lisas soomlane, kelle kohtuvaidlus pole lõppenud. Rallisõitja on siiani riigile ära maksnud 1,4 miljonit eurot.

Latvala kolis hiljuti Monacost tagasi kodumaale ning tema residents on nüüdsest Kesk-Soomes asuvas Tuuri külas, kust ta ka pärit on.