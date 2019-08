Jari-Matti Latvala: saan Saksamaale minna hoopis vabama tundega

Mäletatavasti lõpetas Latvala koduse etapi kolmanda kohaga, saades hooaja esimese poodiumi.

"Suurepärane tunne oli Soomes poodiumil lõpetada. See tähendab ühtlasi, et saan minna Saksamaale hoopis vabama enesetundega," rääkis kogenud soomlane Toyota pressiteate vahendusel. "Eelmisel aastal olin veel viimasel päeval teisel kohal, kuid pidime siis katkestama. See aga näitas, et oleme Saksamaal konkurentsivõimelised."

"Ootan väga uut rallit ja loodan, et suudame taas poodiumi nimel võidelda," jätkas Latvala. "Viimane asfaldiralli Korsikal oli minu jaoks keeruline, kuid me töötasime kõvasti Saksamaa eelsel testil. Keskendusime just pidurdamisele ja kurvides sõitmisele ning enesetunne autos oli hea."

Saksamaa MM-etapp sõidetakse 22.-25. augustini.