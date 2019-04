Jari-Matti Latvala praagiks MM-kalendrist kaks rallit välja

Järgmisest hooajast lisandub MM-kalendrisse Jaapani ralli ning suure tõenäosusega ka Safari ralli Keenias.

"Jaapani etapi lisandumist oli oodata. Fakt on aga, et mõni ralli peab kaduma, sest kõik ei mahu võistluskalendrisse. Meeskonnad poleks sellega nõus," sõnas Latvala Soome meediale.

"See tähendab, et üks Lõuna-Ameerika rallidest kaob kalendrist. Logistiliselt võttes poleks Mehhiko etapil enam mõtet ning isiklikult arvan, et see ralli peaks oma koha loovutama," pakkus Latvala.

Soomlane on kindel, et üks teine etapp ohverdatakse Euroopas. "Küsimus on Safari rallis. Kui neil läheb hästi, siis tuleb veel ühel etapil ruumi teha. Mina loobuks Korsika rallist. Kuigi see meeldib sõitjatele, on näiteks Sardiinia rallil rohkem pealtvaatajaid. Korsika ralli on küll suurepärane, kuid turuväärtus on sellel väike. Paljud leiavad, et Korsika peaks toimuma Prantsusmaa mandriosas, kuid see on lame põhjendus, sest kogu Monte Carlo ralli toimub ju Prantsusmaal," lisas Latvala.