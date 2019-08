Jari-Matti Latvala: pole lihtne sõita, kui sul nuga kõril hoitakse

Kogu senine hooaeg on möödunud soomlase jaoks keeruliselt ning poodiumile tõusis Latvala viimati mullu Austraalias, kus ta võidutses. 34-aastane rallisõitja tunnistas ka ise, et kolmas koht Soomes oli talle ülimalt vajalik.

"Loodetavasti saab sellest pöördepunkt," rääkis kogenud sõitja portaalile Rallit.fi. "Kõige raskem asi ehk algus on tehtud. Tavaliselt lähevad asjad paremaks, kui suudad nõiaringist välja pääseda."

"Mind valdab tõeline kergendus. Olen sõitnud profina alates 2008. aastast, kuid nii pikka poodiumipõuda ühel hooajal pole mul veel olnud," jätkas soomlane. "Pinget ja stressi on üha rohkem õlgadele kogunenud."

"Vahepeal oli pinge koguni nii kõrge, et raske oli sõita. Pole just lihtne sõita, kui tunned, et sul nuga kõril hoitakse."

Latvala elas Soome üles ka äreva hetke, kui reedese päeva liidrikohal lõpetanud soomlane sõitis laupäevasel kolmandal katsel vastu kivi ning lõhkus autot, mille tõttu langes ta kolmandaks, Ott Tänaku ja Esapekka Lappi järele. "Raske on, kui ei suuda pärast uut rütmi leida. Minul see ei õnnestunud ning ma ei suutnud enam Lappiga sama tempot näidata."