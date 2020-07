Jari-Matti Latvala põhjendas, miks ta loobus võimalusest saada Pirelli testisõitjaks

Teatavasti otsustas Pirelli lõpuks Andreas Mikkelseni kasuks. Norralane hakkab järgmisel hooajal WRC-sarja ametlikuks rehvitootjaks saava Pirelli rehve testima Citröen C3 WRC masinaga.

"Oleks olnud väga huvitav töötada Pirelliga koos," rääkis Latvala portaalile DirtFish. "Mul on nendega hea ajalugu, kuid pidin "ei" ütlema. Tahan jääda Toyotale lojaalseks ning ei soovi Citröeniga sõita. Nii kaua, kuni Toyota on WRC-s, tahan olla nendega koos."

Soomlane loodab jätkuvalt, et teenib tulevikus taas sarjas koha. Latvala usub, et 2022. aastast jõustuma hakkavad uuendused sobivad talle hästi. "Teame, et siis hakkavad autod rohkem külg ees käima. See pole otseselt seotud keskdiferentsiaali kaotamisega, rohkem on tegu aerodünaamika ja vedrustuse käigu vähenemisega," sõnas ta.

"Kui aerodünaamikat on vähem, siis on kurvides kiirus veidi väiksem ning auto ei sõida eriti sirgelt- usun, et see sobib minu sõidustiiliga," lisas Latvala. "Mul on 2022. aastaks palju pakkuda."