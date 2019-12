Jari-Matti Latvala peab mõnele MM-rallile pääsemiseks välja käima suuri summasid

Soome meedia teatel tuleb Latvalal Toyota WRC-masina rentimiseks välja käia umbes 350 000 kuni 400 000 eurot, et paaril etapil starti pääseda. Soomlase eesmärgiks on aga osaleda kuni viiel rallil.

Kui lõppenud hooajal maksis Toyota Latvalale põhipalgana hinnanguliselt vähemalt 1,5 miljonit eurot aastas, siis nüüd on 34-aastase soomlase olukord täiesti teine. Ta peab ise raha hankima, et Tommi Mäkineni juhitud Toyota meeskonnalt auto rentida.

Latvala järgmise aasta plaanidesse kuuluvad kindlasti Rootsi ja Soome ralli, kuid lisaks tahaks ta kaasa lüüa Portugali, Sardiinia ja Walesi etappidel.

Väidetavalt läheb Rootsi ja Soome rallil osalemine Latvalale maksma vähemalt 350 000 eurot, sest Mäkinen ei kavatse soomlasele hinnaalandust teha.

Uusmeremaalane Hayden Paddon teatas hiljuti, et sai tänavu kokku 350 000 USA dollari suuruse eelarve, mis lubas tal M-Spordi Ford Fiesta WRC rooli pääseda kahel MM-rallil: Soomes ja Austraalias.

Soome rallisõitja Janne Tuohino avaldas, et üks MM-etapp ja üks WRC-testisõit maksab kokku pisut üle 200 000 euro. Hind sõltub seejuures suuresti ka testide arvust. "Testikilomeetrid on sama kallid kui võistluskilomeetrid," ütles Tuohino Ilta-Sanomatele.

Üks on aga kindel: Toyota Yarise WRC rendihind on kallim kui M-Spordi WRC masina rent. Samas sõltub maksumus ka rallidest - nii on Soome või Rootsi rallil osalemine märksa odavam kui näiteks Argentiina või Mehhiko etapile sõitmine.