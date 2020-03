Jari-Matti Latvala pani kaasmaalase tuleroaks langenud WRC-autole hinnalipiku külge

"Tänapäeva WRC-autode hind jääb 500 000 ja miljoni euro vahele. Ütleksin, et M-Spordi Ford Fiesta hind on vähemalt 700 000," rääkis Latvala Iltalehtile.

"Isegi pärast rasket avariid leiab autolt osi, mida saab veel kasutada. Näiteks sõitsin mullu Walesis päris halval kombel teelt välja, aga mootorit, jõuülekanne ja vedrustus jäid alles. Selline põleng ei jäta aga midagi alles, kahju võib juba kuludesse kanda," lisas ta.

Lappi põleng:

Latvala enda tulevik on segane. Pärast seda, kui tema Rootsi ralli tehniliste probleemide tõttu untsu läks, lubasid Toyota bossid soomlasele, et ta saab Sardiinia rallil uuesti sõita, sedapuhku Toyota kulul. Koroonaviiruse tõttu on aga ülimalt kahtlane, kas ralli juuni alguses toimub.