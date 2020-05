Jari-Matti Latvala nimetas ajaloo parima rallisõitja: kõik mõtlevad, et kuidas saab soomlane niimoodi hääletada

Üheksakordne maailmameister Loeb on jõudnud hääletusel finaali, kus ta kohtub kahekordse tšempioni Carlos Sainziga.

"Loeb," vastas Latvala lühidalt DirtFishi esitatud küsimusele, kes on läbi aegade parim rallisõitja. "Tean, mida mõtlete: "Kuidas saab soomlane niimoodi hääletada?". Kuid kui tahate parimat, tuleb vaadata Loebi poole."

"Ta võitis üheksa tiitlit ja seda ühe meeskonnaga, aga see, kuidas ta kõike saavutas, oli tugev. Loeb oli alati kohal, ei teinud vigu ja suutis igast olukorrast välja tulla," kiitis Latvala prantslast. "Samal ajal on ta väga tore inimene, alati väga tagasihoidlik ja aus. Mulle meeldib Seb ja minu jaoks on ta parim."

Karjääri jooksul 18 MM-etappi võitnud Latvala langes hääletusel välja kvalifikatsioonis, kus tema vastaseks oli 2003. aasta maailmameister Petter Solberg. "Kaotasin Petterile, aga me kõik teame, kui hea ja populaarne ta alati oli."

Latvala sõnul koorus hääletusel välja nii mõnigi üllatus. "Arvasin, et Petter pääseb kaugemale (Solberg kaotas kaheksandikfinaalis neljakordsele maailmameistrile Juha Kankkunenile). Ma olin ka veidi üllatunud, et Tommi Mäkinen (neljakordne maailmameister - toim) Sainzile kaotas."