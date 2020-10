Jari-Matti Latvala meenutab elulooraamatus Toyotast lahkumist: vajusin põrandale ja nutsin terve aasta pisarad korraga ära

Telekanali MTV3 veebiportaal keskendus oma raamatuülevaates Latvala lahkumisele Toyota võistkonnast. Toyotas vahetusid 2019. aasta lõpus erinevatel põhjustel kõik kolm sõitjat: Ott Tänak lahkus omal, Latvala ja Kris Meeke tiimi soovil.

Latvala viimane hooaeg jäi kahvatuks, poodiumikohale jõudis ta vaid Soomes ja Saksamaal. Kokkuvõttes oli ta punktitabelis seitsmes, mis oli pärast 2007. aastat Latvala halvim tulemus.

Latvala keskendumist häiris nii maksuvaidlus Soome riigiga kui ka lahkuminek elukaaslasest Maisa Torppast. Toyota võistkonna juht Tommi Mäkinen polnud kummagi asjaga kursis ja talle tuli Latvala kehv vorm üllatusena.

Raamatus võttis Latvala Mäkineni suhtumise kokku nii: "Sinu kehvade esituste ja käitumise tõttu pole Toyotal võimalik võistkondliku MM-tiitli eest heidelda. Sa oled liiga negatiivne ja kurdad kogu aeg millegi üle. Niimoodi jätkates pole tehasetiimis jätkamine kindel."

Hooaja lõpus oli Latvala teadmatuses, Mäkinen polnud talle tuleviku kohta midagi öelnud. Ta lootis Austraalia rallil oma aktsiaid tõsta, aga jõuproov jäi metsatulekahjude tõttu ära.

Toyota võistkond sõitis Austraaliast Jaapanisse, kus kohtuti autotootja bossidega. Reisi lõpus teatas Mäkinen, et Latvalat tiimi tagasi ei oodata.

"Kui reisilt tagasi Soome jõudsin, ootas mind Helsingis ees tühi korter. Maisa oli oma asjad ära viinud ja uue poiss-sõbra juurde kolinud. Jaapanis võtsin Toyota otsuse vapralt vastu. Uskusin, et olen töötuks jäämises valmis ja et kõik on korras. Aga korteri uksest sisse astudes jõudis reaalsus kohale ja tekkis tühi tunne. Mul polnud enam midagi. Vajusin põrandale ja nutsin kogu aasta jooksul kogunenud pisarad korraga ära. Olin sel hetkel tohutult üksildane," meenutas Latvala.

Lähiajal Latvalat WRC-sarja naasmas ei ole. Ta keskendub oma firmale ja ajalooliste autode sarjale.