Jari-Matti Latvala: luban, et ma ei satu Rootsis paanikasse

"Rääkisin hiljuti ühe sõbraga, kes soovis, et ma ei satuks Rootsis paanikasse ja stressi väldiksin. Ütlesin talle, et ma ei kavatse paanikasse sattuda ja ma ei satugi. Ausalt öeldes olen olukorras, kus mul ei ole pingeid," ütles kogenud soomlane.

"Üle pika aja saan sõita ilma igasuguste muredeta ja selge peaga. Mul on Rootsi ralliks tohutult energiat," lisas ta.

Rootsi rallile eelnenud testipäev pakkus Latvalale tohutult mõnu. "Ma ei olnud alates Hispaania rallist WRC-auto rooli saanud. Alguses tuli natuke harjuda, aga siis hakkasin sõitmist juba täiega nautima. Lund oli palju, võib-olla tänavuste Rootsi olude jaoks isegi liiga palju," sõnas ta.

Latvala sõnul on tema käsutuses täpselt sama Toyota Yaris WRC, mis tehasesõitjatel Sebastien Ogier'l, Elfyn Evansil ja Kalle Rovanperäl.

"Mul ei ole mingeid kahtluseid, et see auto on võimeline võitma. Vaatame, kui kiiresti tunde ja kindluse kätte saan. Lähen rallile põhimõtteliselt sama seadistusega nagu mullugi," selgitas ta.

Latvala on Rootsi ralli võitnud aastatel 2008, 2012, 2014 ja 2017.