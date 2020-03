Jari-Matti Latvala leidis põneva väljakutse

34-aastane Soome ralliäss on parasjagu töötamas kahe Toyota Celica ja ühe Mitsubishi Lanceri kallal. "Mul on neid praegu aega üles putitada, kuna rallisid ei toimu," rääkis Latvala portaalile Rallit.fi. "Suvel on plaan need muuseumisse näituseks panna. Muuseumit veel avada ei saa, aga oluline on autod sinna saada. Toyota Celica 165 läheb muuseumi omanikule, Celica 185 ja Mitsubishi Lancer Evo 3 aga näitusele."

Latvala plaan on hakata üha enam ralliautosid üles ehitama ning neid klientidele edasi müüa või rentida. "Töötan praegu oma firma kallal. Kui esimesed kolm valmis saan, on plaan uute kallale asuda. Pean lootma, et mingil hetkel saab rallihooaeg jätkuda ning inimesed vajavad jätkuvalt ralliautosid."

Mulluse hooaja järel autoralli MM-sarjas lepinguta jäänud Latvala kihutab tänavu WRC-s erasõitjana. Latvala teeb koostööd Toyota pealiku Tommi Mäkineniga. Tänavusest hooajast on tal seni kirjas vaid Rootsi ralli. Lisaks loodab Latvala kihutada Soome ja Walesi MM-etapil, kuid üleilmse eriolukorra tõttu midagi kindlat mõistagi pole.