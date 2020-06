Jari-Matti Latvala leidis endale järgmiseks hooajaks võistlussarja

Latvala võtab endale ERC Historic sarjas istumise alla Toyota Celica GT-Four ST165, mida ta on putitanud omaenda töökojas Tuuris.

"Olen mõelnud, et tahaks pärast rallikarjääri omada firmat, mis ehitab historic autosid. See on aga teoks saanud varem, kui ma arvasin. Loomulikult unistan ma veel ka MM-sarjas sõitmisest, kuid praegu pole isegi teada, millal need rallid jätkavad," ütles Latvala videointervjuud DirtFishile.

Latvala on Historic autoga sõitnud ka Eestis. 2013. aasta Rally Estonial kihutas ta Audi Quattroga, aasta varem Ford Escort RS 1800 MKII-ga.

FIA ERC Historic sari koosnes 2019. aastal üheksast etapist.