Jari-Matti Latvala konkureerib teiste töötute pilootidega huvitava võimaluse nimel

Pirelli vajab häid sõitjaid, et testida enda rehve. Üks kandidaat selleks on Jari-Matti Latvala, kes on olnud juba mõnda aega töötu.

“Me võtame ühe sõitja, kes ei sõida WRC-s see hooaeg. Samas peab sel juhil olema kogemusi nende autodega. Me pole veel valikut langetanud, aga variantide hulgas on Kris Meeke, Jari-Matti Latvala, Hayden Paddon ja Andreas Mikkelsen,” avaldas Pirelli juht Terenzio Testoni Autosport veebilehele.

Lõplik otsus langetatakse koostöös FIA-ga, kuid Testoni saab kinnitada, et valituks osutub rallipiloot, kel on uute WRC-autodega kogemusi.