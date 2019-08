Jari-Matti Latvala: kõik ootavad, mida Tänak otsustab

Latvala jaoks möödus tänavuse hooaja esimene pool väga keeruliselt, kuid Soome rallil saadud kolmas koht on soomlase aktsiad WRC turul veidi tõstnud.

"Nüüd on rallile veidi lihtsam peale minna kui Soomes," sõnas Latvala Saksamaa ralli eel. "Soome ralli on siiski juba selja taga ning tuleb ennast taas üles ehitama hakata. Midagi kandikul ette ei tooda."

Uueks hooajaks lepinguta olev Latvala tõdes, et kõik sõltub sellest, missuguses tiimis jätkab Ott Tänak. "Toyota jaoks on Tänakuga jätkamine praegu kõige olulisem. Asjad hakkavad alles selguma siis, kui ta on oma otsuse teinud."

"Kõik ootavad ja tahavad teada, mida Ott teeb," lisas soomlane. "Ka teiste tiimide sõitjad, kellel lepingut pole, ootavad samuti eestlase otsust."

Latvala lisas, et loodab uuel hooajal jätkuvalt WRC-sarjas sõita. "Ma tahan oma karjääri jätkata, aga tean, missugune seis on. Mu hooaja esimene pool oli väga raske. Järgmised rallid ehk Saksamaa ja Türgi on minu jaoks väga olulised."

Latvala hoiab autoralli MM-sarja üldarvestuses 56 punktiga üheksandat kohta.