Jari-Matti Latvala keerulisest seisust: eelmine aasta oli olukord tegelikult veelgi hullem

34-aastase soomlase jaoks on tänavune hooaeg möödunud keeruliselt. Kaheksa ralliga vaid 40 punkti kogunud Latvala asub autoralli MM-sarja üldarvestuses kümnendal kohal.

"Senine hooaeg on olnud kehv. Olen ise sõitnud halvasti, kuid samas on meid tabanud ka tehnilised probleemid," sõnas kogenud rallimees Soome meediale. "Loodan väga, et hooaja teine pool läheb paremini. Suvepuhkus on mulle hästi mõjunud. Olen saanud puhata ja akusid laadida."

Mulluu oli Latvala samuti keerulises seisus, kui enne Soome rallit oli Latvalal ette näidata üks poodiumikoht ning kolm katkestamist. Hooaja teise poolega suutis soomlane näidata aga stabiilseid esitusi ja kuuest etapist saadud neli poodiumit tõid Latvalale üldarvestuses neljanda koha.

"Mullu oli seis tegelikult veelgi hullem," meenutas Latvala. "Nüüd on kiirus olnud parem, aga tulemused ikkagi kohutavad. Mullu oli Jyväskylä pöördepunktiks ja suutsime MM-tiitli võita (meeskondlikus arvestuses - toim). See andis väga positiivse enesetunde. Eesmärk on nüüd sama korrata."

Latvala lisas, et loodab ka tulevikus WRC-s jätkata ning edukas teine pool on selle jaoks ülimalt oluline. "Esimene pool on olnud halb, aga see ei peegelda kõike. Tuleks hinnata seisu pärast hooaega."

"Soome ralli peab olema selle alguseks. Tean omast kogemusest, et enesekindlalt sõites on võimalik Soomes suurepärane tulemus teha. Ott Tänak sõidab aga praegu hullumeelselt ja ainus võimalus tema edestamiseks on siis, kui kõik õnnestub."