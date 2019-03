Jari-Matti Latvala keerulisest hooaja algusest: vähemalt on Mehhikos hea stardikoht

"Ootan väga Mehhiko rallit: saaks pärast Soome talve lõpuks päikese alla," rääkis soomlane Toyota pressiteate vahendusel. "Minu hooaeg ei ole alanud nii nagu oleksin soovinud. Kui on senisest üldse midagi positiivset võtta, siis seda, et Mehhikos on minul kaheksanda sõitjana hea stardikoht."

"Hispaanias läksid mu testid edukalt," jätkas Latvala. "Kasutasin peamiselt sama seadistust nagu Austraalias, kus mul õnnestus võita. Kõige tähtsam on, et olen kindel, et meie meeskond on valmis kõrguseks ja kõrgetest temperatuuridest, mis Mehhikos ees ootavad."

Mehhiko ralli sõidetakse 7.-10. märtsini.