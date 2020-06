Jari-Matti Latvala jäi magusa töökohata

31-aastane Mikkelsen, kes jäi eelmise hooaja lõpus Hyundais lepinguta, hakkab töötama koos kaardilugeja Andreas Jaegeriga.

Testimine algab juuli keskel Sardiinias, kus rehve katsetatakse nii asfaldil kui kruusateedel. Testiautoks saab Citroen C3 WRC. Valik langes Citroenile, sest Prantsuse autotootja lahkus MM-sarjast eelmise aasta lõpus.



"Andreas (Mikkelsen) on kogenud rallisõitja, kellel on suur töökogemus ja hea tunnetus rehvide osas. Me saame temalt infot rehvide jõudluse ja töökindluse kohta samas paketis. Need on ralli kõige suuremad väljakutsed," teatas Pirelli oma pressiavalduses.

Lisaks Mikkelsenile olid Pirelli vaateväljas kogenud Jari-Matti Latvala, Kris Meeke ja Hayden Paddon.

MM-sarja naasva Pirelli leping kehtib esialgu 2024. aasta lõpuni.