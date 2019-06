Jari-Matti Latvala Hyundai järjekordsest käigust: nad tõesti pingutavad MM-tiitli nimel

Hyundai ridades on ainult Thierry Neuville osalenud sel hooajal kõikidel etappidel. Ülejäänud kahte autot on seni jaganud Andreas Mikkelsen, Dani Sordo ja Sebastien Loeb. Kuna Sordo ja Loeb ei soovi Soomes sõita, siis saigi kolmandas autos võimaluse hoopis Breen.

Võistkondlikus arvestuses on Hyundail sisuliselt ainsaks tõsiseks konkurendiks Toyota. Kuus etappi enne hooaja lõppu lahutab kahte esimest juba 44 silma.

„Breeni kohta uudist kuuldes olin tõsiselt üllatunud. Ta on Soomes alati hästi sõitnud, kuid selline uudis oli ikkagi üllatav,“ rääkis Toyota piloot Jari-Matti Latvala Rallit.fi'le. „Hyundai kasutab sel hooajal juba viiendat sõitjat. Tundub, et nende panused on kõrged ja nad tõesti tahavad MM-tiitlit. Ka meie peame juurde panema. Hyundail on tänavu tõesti tõsi taga.“

MM-sarja võistkondlik üldseis kuus etappi enne hooaja lõppu:



1. Hyundai 242 punkti

2. Toyota 198

3. Citroen 170

4. M-Sport 152