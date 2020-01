Jari-Matti Latvala eelvaade hooajale: paberil on Neuville'l parimad kaardid, aga Hyundai sobib Tänakule hästi

"Toyotal on tipptasemel varustus, aga nad ei saa liiga palju ainult Ogier'le loota," jätkas soomlane. "Rovanperält ei saa veel palju oodata, talle tuleb aega anda. Evansi roll on pigem meeskonnale punkte tuua. Tal on üsna selge roll."

"Hyundai koosseis on päris tugev praegu. Toyota peab mitmete väljakutsetega toime tulema. Monte Carlos on Ogier alati tugev, seda tõestas ta mullu Citröeniga. Samas järgmisel rallil Rootsis võib tal kohanemisega rohkem aega minna."

Latvala lisas, et tal on hea meel, et kaasmaalased Suninen ja Lappi sarjas jätkavad. "Soome esindus on jätkuvalt WRC-s tugev. Ford tundub hea ja meenutab oma olemuselt Toyotat, sellega on lihtne kohaneda. Usun, et Sunineni ja Lappi vahel võib teatud lahinguks minna."

Teatavasti 34-aastane Latvala ise tänavuseks aastaks lepingut WRC-s ei teeninud. Küll aga on kogenud soomlane ajanud eelarve kokku, et saab Toyotaga sõita vähemalt Rootsi ja Soome rallil. Latvala on tunnistanud, et loodab ideaalis viiel etapil osaleda.