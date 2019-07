Jari-Matti Latvala ebaõnnestunud hooajast: ma ei taha suvel rallist mõeldagi

Autoralli MM-sarjas on suvepaus peagi lõppemas ning hooaeg jätkub 1.-4. augustini toimuva Soome ralliga. 34-aastane Latvala sõnas, et kasutas pausi peamiselt puhkamiseks ning püüdis võimalikult palju rallist eemal olla.

"Ma ei taha suvel üldse rallile mõelda," rääkis Latvala WRC kodulehel. "Mul on uus suvila, seega veedan peamiselt aega seal, et saaks rallist eemal olla. Mulle tuleb kasuks sellest kõigest eemal olla. Tänavune hooaeg on olnud nii keeruline ja ma vajan eemaolekut ning loodan, et Soome ralliga saab teha hea alguse teiseks hooaja pooleks."

Seni tänavusel hooajal poodiumita jäänud soomlase sõnul pole kiiruses probleemi olnud. "Kiirus on kogu aeg olemas olnud. Selles pole probleemi olnud, aga teiste asjadega küll. Mul on olnud halba õnne ja samas olen teinud ka ise vigu - see on kõige kombinatsioon."

"Viimati Sardiinias, kui ma olin liidrikohal ja siis autoga üle katuse sõitsin, mõtlesin, et "ei-ei, see ei saa nüüd nii olla"," rääkis Latvala. "Paraku nii läks, kuid see kõik tuleb unustada ja keskenduda sellele, mis ees ootab."

"Suvepaus on mõnus. Jah, meil olid kuu alguses Saksamaa jaoks testipäevad ja hiljem ka Soomeks, aga vahepealsetel aegadel on mul olnud aega lõõgastuda ja keskenduda muule, nagu näiteks suvilasse sauna ehitamisele."

Latvala jaoks on Soome ralli läbi aegade olnud vägagi edukas. Viimasest kümnel korral koguni kaheksal on ta jõudnud poodiumile.