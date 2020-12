Jari-Matti Latvala andis mõista, kuidas ta Toyota tiimi juhtima hakkab

Latvalal on enda sõnul juba tööplaan paigas. „Emalt käin ära Jyuväskylas ning seejärel Tallinnas. Tahan kohtuda sealsete inimestega ning hakata tööga pihta,“ avaldas ta Soome meedia vahendusel.

Latvala avaldas ka, et jaapanlastel on selge soov, kuidas tiimi tuleb juhtida. „Nad tahtsid katsetada, kuidas oleks tiim juhitud läbi sõitja vaatenurga. Mul on olemas kogemus mitmest tiimist,“ märkis Latvala, kes on kuulunud nii M-Spordi, Volkswageni kui ka Toyota meeskondadesse.

35-aastane Latvala võitis sõitjana 18 MM-rallit. Hooaegade kokkuvõttes saavutas ta kolmel korral teise ning kahel juhul kolmanda koha.