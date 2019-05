Järgmisena kavas olev Portugali ralli on tulemuste poolest Ott Tänaku karjääris ainulaadne

14-st tänavuse hooaja võistluspaigast on Tänak poodiumile kerkinud 13 erinevas kohas. Ainsana ei ole ta kolme sekka jõudnud just Portugalis. Sealt on parimaks tulemuseks 2017. aasta neljas koht.

Portugalis on Tänak seni startinud kaheksal korral. Neist neljal juhul on võistlus tema jaoks pooleli jäänud. Katkestamisega lõppesid 2010., 2014., 2016. ja 2018. aasta jõuproovid. Lisaks 2017. aasta neljandale kohale on Tänakul ette nidata veel 2015. aasta viies koht, 2012. aasta 14. koht ning 2009. aasta 20. koht.

Kui Tänak peaks sel korral aga Portugalis poodiumile kerkima, siis oleks ta esikolmikusse jõudnud kõikidel rallidel, mis sel hooajal MM-kalendris kirjas.

Portugali ralli sõidetakse sel aastal 30. maist kuni 2. juunini.

Tänavuse hooaja rallid MM-sarjas ning Tänaku parimad kohad nendelt rallidelt: