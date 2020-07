JÄRELVAADATAV | Ott Tänak: kõige tähtsam on anda noortele võimalus teha esimene samm

Talendid Rajale on juba 2013. aastast Eesti Autospordi Liidu ja Eesti Kardiliidu koostöös korraldatav laste hobikardisari. Sari on mõeldud lastele tehnikaspordis esimeste sammude tegemiseks.

"Usun, et oluline pole see, kes ja kuidas finantsiliselt toimub, vaid see, et noortel oleks üldse võimalus alustada. Kõige olulisem on ikkagi anda noortele võimalus esimene samm teha," põhjendas Tänak, miks ta otsustas projekti toetada.

Kui palju tulevasi maailmameistreid võib sealt sarjast välja kasvada? "Üks minu põhjus, miks täna laua taga olen, on see, et minu karjääri ei kesta lõputult. Järeltulevat põlve on vaja, et sport ja antud hetkel tehnikasport säiliks," arutles Tänak. "Palju on näiteid, kus meil on erinevatel spordialadel edukaid sportlasi ja võistlusi olnud, aga raske on korraldada kontserti ilma esinejata. Nüüd ongi eesmärk vähemalt ehitada redel, mida mööda oleks noortel võimalik edasi ronida."

Tänavuse hooaja pikale veninud algus saab läbi augustis, kui hooaeg stardib 23. augustil LaitseRallyParkis ning sarja finaaletapp sõidetakse 25. oktoobril Lange motokeskuse kardirajal. Neid kaht rada külastatakse kaks korda, lisaks sõidetakse võistlused Unibet kardikeskuses Laagris ja FK Keskuses Õismäel. Kuuest etapist läheb arvesse viis paremat tulemust.

Eesti Autospordi Liidul tulemas teisigi noortele suunatud projekte

Lisaks hobikardisarjale Talendid Rajale on Eesti Autospordi Liidul käsil teisigi noortele suunatud ettevõtmisi.

EAL-i spordidivisjoni juht Kuldar Sikk: "Juba augustis teeme algust lastele mõeldud võistlussarja Noored Roolis uue hooajaga. Samuti aastaid väldanud sarjas sõidetakse juba suurte autodega selleks ettenähtud suletud platsidel ning õpetussõnu jagavad noortele võistluspaigas kohapeal kogenud võidusõitjad. Kumbki sari ei eelda noorelt varustuse ega tehnika olemasolu - seega alustamiseks on kõik teed valla."

Lisaks alustavad juba augustis auto24ringil testsessioone kaks F4 klassi vormelit, millega edasijõudnutel on võimalik kätt proovida. Jätkuvalt toetab alaliit koostöös M-Spordiga autoralli ralliprojekti Estonian Junior Challenge, mis aitab kaasa võitja osalemisele JWRC sarjas.