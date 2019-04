Janika Tänak: Ott ütles, et suurem tõenäosus on see, et midagi juhtub Tallinn-Tartu maanteel kui rallis

Aeganõudva tippspordi ja pereelu klapitamine on raske, tunnistavad Tänakud, kuid ühistest momentidest püütakse võtta maksimum, kirjutab ERR Sport.

Kui palju on Janika enda abikaasa elu pärast kartnud? "Minu jaoks oli kõige keerulisem Austraalia ralli 2014. aastal. Ott sõitis vastu kändu ja sattus siis haiglasse. See oli minu jaoks kõige raskem. Otseselt elu pärast ma siis ei kartnud – kartsin, et jääb otuks."

"Ma ju tegelikult tean, et ralliautod on suhteliselt turvalised. Ott ütleb mulle, et tõenäosus, et midagi juhtub Tallinn-Tartu kiirteel on suurem kui rallis. Mida aastaid edasi, see vähem ma kardan, et midagi hullu juhtub," sõnas Janika.

Ott Tänak tunnistas, et ei taha oma lapsi tulevikus rallisõitjatena näha. "Ma ei suuda uskuda, kuidas see saaks kellegi lapsevanema unistus olla, et nende lapsed tegeleks millegi sellisega. Üldse on tippsport väga karm, ükstapuha, mis erialal," sõnas Ott ja lisas: "Loomulikult ma ei hakka keelama, kui tõesti on huvi hingest, ükstapuha mis spordi vastu, olgu see ralli või miski muu, siis loomulikult toetame. Aga teades, mida nõuab tippsport ja milliseid ohverdusi see elus kaasa toob, siis loomulikult see ei eelda väga lahedat elu."