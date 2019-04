Janika Tänak: mina küsisin Oti käest, kuidas sa filmi tegemisega nõus olid

„Olen suhteliselt rahulik. Tean, mis seal on. Tulemus sai hea. Rõõm on seda veelkord vaadata,“ rääkis Janika Tänak filmi eel toimunud otseülekande intervjuus Margus Kiiverile.

Filmist rääkides tunnistas ta, et tema suurimaks üllatuseks oli tõsiasi, et Ott oli filmi tegemisega nõus.

„Mina küsisin ka, et kuidas sa sellega nõus olid. Nagu ta ise ütles, siis esimene initsiatiiv tuli Markko (Märtini) poolt ja Markkot me usaldame. Arvan, et see oli hea mõte. Kunagi lapsed saavad vaadata, mida issi tegi,“ rääkis Janika Tänak veel.