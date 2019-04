Jaapani etapi kõrval on WRC-sarja uuel hooajal lisandumas veel üks "uus vana" ralli

Jaapani rallit sõideti MM-sarjas eelmisel kümnendil kuuel aastal, Keenias toimuv kuulus Safari ralli oli aga MM-sarjas prominentsel kohal veel pikemalt, ent pärast 2002. aastat pole rahapuuduse tõttu Keenias MM-rallit sõidetud.

Sel nädalal on FIA ametnikud külas nii Jaapanil kui Keenial - külastused on ettevalmistava eesmärgiga ning praeguse seisuga võib eeldada, et mõlemad etapid on juba järgmisel aastal ka MM-sarjas kavas, kirjutab Autosport.

Kõigi eelduste kohaselt liituvad Jaapani ja Keenia rallid MM-sarjaga Euroopa etappide arvelt. Jaapani asfaldirallit oodati MM-sarja juba tänavu, ent viimasel hetkel jäeti selle asemel kalendrisse Korsika etapp. Keenia ralli võib endale koha saada Sardiinia või Saksamaa arvelt.