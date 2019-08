JAAN MARTINSON | Saksamaa ralli kommentaar: Tänak dikteerib sekunditemängu

Võib arvata, et Tänak soovinuks esimese täispika päeva järel rivaale veidi kaugemal selja taga hoida, sest oli ju tema stardikoht parim. Ometi hakkas Thierry Neuville ägedalt vastu. Belglane oli ainus, kes suutis lisaks Tänakule ka kiiruskatseid võita – kaks eestlase viie vastu – ning hingab 2,8 sekundi kauguselt ägedalt kuklasse. Teisalt ei tasu ära unustada ka Sebastien Ogier’d kelle auto oli küll alajuhitav, kuid kaotussekundeid ei kogunenud liiga palju – 22,1.

Ülejäänud seltskond – kui Tänakul ja Neuville’il midagi ei juhtu – esikoha nimel võitlust ei pea. Mõistetav, sest M-Spordil pole kiireid mehi alles ning Toyota ja Hyundai on määranud teised-kolmandad sõitjad võitlema meeskondlikke punktide eest.

Kuigi edu on napp, dikteerib mängu Tänak. Sellest Neuville’ile, saati Ogier’le, ei piisa, et kaotad kiiruskatsetel kõigest kümnendikke. Tuleb olla Tänakust kiirem ja seejuures ka teel püsida ning hoida auto ühes tükis.

Teisalt peaks iga spordisõbra unistus olema jälgida armutut lahingut ja sekundimängu võidu nimel. See võimalus on nüüd olemas.

Gaas põhja, Ott!