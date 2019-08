JAAN MARTINSON | Saksamaa ralli kommentaar: kui Teemu Pukki oleks eestlane...

Ent soomlastel jätkub teisigi autosportlasi, kellele pöialt hoida. Väiksemgi uudis vormeliässast Valtteri Bottasest kerkib portaalides esimeseks. Kerkis nädalavahetuselgi, kui Prantsusmaa ajalehe väitel jätkab Bottas karjääri Mercedese tiimis. Aga siis tuli Teemu Pukki ja kupatas kõik muud lood parimal juhul viiendale-kuuendale kohale, nagu teeb Ott Tänak rallinädalavahetusel Eestis.

Pukki, kes veel ei tea, on Soome jalgpallur, mängib Norwichis ja lõi Inglismaa meistriliiga kolmandas voorus Chelsea vastu oma hooaja viienda värava. Soome meedia mõistagi hullus. Uudise pealkirja tähed olid nii suured, et mahtusid vaevalt leheküljele ära. Loomulikult lisati kohe peotäis lühinuppe ja lõpuks tuli tükk aega lehekülge kerida, et jõuda artiklini, mis ei räägiks Pukkist.

Siit küsimus: mis juhtuks, kui Pukki oleks eestlane? Kumb uudis oleks esimene – kas see, et ta taas värava lõi või et MM-sarja liider Ott Tänak peab Thierry Neuville’iga Saksamaal tigedat esikohaheitlust? Teoreetiliselt ei tohiks olla küsimustki – üks mängib kesises satsis ehk siis väravad ei vii suurt kuhugi, teine on omal alal maailma parim ja liigub MM-tiitli poole.

Paraku annab vastuse publik ehk lugejad. Kumba uudist rohkem klikitakse, see pääseb esikohale. Aga kumba klikitaks?