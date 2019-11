Itaalia meedia: Ogier liitub Toyotaga, Citroen lahkub WRC-sarjast!

Ats Kuldkepp RUS 60

Sebastien Ogier. Foto: AFP/SCANPIX

Itaalia portaalid Motorsport.it ja Rallyeslalom.com kirjutavad, et Citroeni autoralli MM-sarja võistkond on otsustanud WRC-sarjast loobuda. Ühtlasi on kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier sõlminud järgmiseks hooajaks lepingu Toyotaga.