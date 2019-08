Imeline Tänak - hooaja lõpuni on veel neli etappi, kuid eestlane püstitas juba punktirekordi

Tänak on senise kümne etapiga saanud kokku juba 205 punkti. Tegemist on eestlase isikliku punktirekordiga MM-sarjas. Tegemist on ka esimese korraga, kus tal on õnnestunud kokku saada üle 200 silma.

Tänaku senine punktirekord pärines 2017. aastast, kus ta lõpetas hooaja 191 punktiga kolmandal kohal. Mullu sai Tänak kirja 181 silma, mis andis samuti kolmanda koha.

Tänakul on võimalik punktirekordit viia veelgi kaugemale, kuna hooaja lõpuni on koguni neli etappi. Kui sel hooajal sõidetakse kokku 14 etappi, siis kahel eelmisel hooajal sõideti 13 etappi.