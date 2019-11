Ilta-Sanomat: Mäkinen võib paariks etapiks Latvalale siiski halastada

Madis Kalvet

Jari-Matti Latvala. Foto: EIBNER/Alexander Neis, via www.imago-images.de, imago images / Eibner/Scanpix

Autoralli maailmas on neljapäeval suureks uudiseks Citroeni tõenäoline taandumine WRC-sarjast. See tähendab, et tööta jääks kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier, kes tahab enda sõnade kohaselt MM-sarjas kihutada veel ühe hooaja. Viimased teated viitavad kõik sellele, et Ogier kihutab tuleval hooajal juba Toyotas.