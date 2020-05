Igatsus ralli järele viis Ott Tänaku kasuliku investeeringu tegemiseni

Tänak avaldas sel nädalal Autospordi vahendusel, et igatsusest ralli järele tegi ta vahepeal ka ühe investeeringu.

„Olen rallit nii väga igatsenud, et ma investeerisin isegi simulaatorisse. Olen seda paaril korral kasutanud, kuid see ei ole ikka päris sama asi,“ tõdes Tänak, et reaalse autoga puude vahel kihutamine on talle ikka tunduvalt meelepärasem. „Miski ei asenda kiivri pähe panemisega saabuvat ärevust ja rallidega kaasnevat võistluspõnevust.“

Hooaja kolmele esimesel rallile tagasi vaadates tõdes Tänak, et tegelikult on tal läinud isegi arvatust paremini. Kui Monte Carlos lõppes võistlus eestlase jaoks katkestamisega, siis seejärel õnnestus tal Rootsis ja Mehhikos kirja saada teise koha punktid. Hooaja kokkuvõttes hoiab Hyundai piloot praegu viiendat positsiooni.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis, välja arvatud erandid seoses Baltikumi ja Soomega. Loe lähemalt kriis.ee lehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis, välja arvatud erandid seoses Baltikumi ja Soomega. Loe lähemalt kriis.ee lehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!