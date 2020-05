Hyundais uue võimaluse saanud Breen loodab võistkonnale väärikalt tasuda

"Soome ei ole just ralli, mida inimesed võiksid minu lemmikuks pidada. Need pole päris sellised teed, kus ma üles olen kasvanud, aga armastan seda rallit," tunnistas Breen WRC kodulehe vahendusel.

Soome rallilt pärineb ka iirlase karjääri esimene poodium, kui ta saavutas 2016. aastal seal kolmanda koha. "See aitas mul leida enesekindlust rallil, kus see tähendab väga palju."

"Ma tean autost ja meeskonnast palju rohkem, kui aasta tagasi," lisas Breen, kes on teist aastat järjest tegemas koostööd Hyundaiga. "Möödunud aastal kogutud andmed aitavad meid nüüd väga seadistamisel. Mullu tulin Soome rallile väga piiratud teadmistega. Teatud muudatused on aerodünaamika osas tehtud, kuid ma ei jõua ära oodata, et saan võistlustulle tagasi."

Tänavu on Breen võistelnud vaid Rootsi MM-rallil, kus ta jäi seitsmendaks. "Praegu keskendun ainult sellele, et augustis Hyundai jaoks võimalikult hea tulemus teha. Sinna, mis ümberringi toimub, ma ei saa midagi parata, aga omalt poolt töötan selle nimel, et olla võimalikult keskendunud ja heas vormis," lisas ta Soome rallil võistlemise kohta.

Soome MM-etapp peaks toimuma 6.-9. augustini, kuid ametlikku kinnitust selle kohta veel ei ole.