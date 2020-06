Hyundaiga raskustes olnud Mikkelsen: on selge, et masin on Neuville'i jaoks ehitatud

Viimased hooajad Hyundaiga koostööd teinud ning mullu üldarvestuses neljandaks tulnud Mikkelsen tänavuseks hooajaks endale aga lepingut ei teeninud. 30-aastane norralane tunnistas, et pole rallikarjääri osas veel alla andnud. "Kindlasti mitte. Loomulikult tahan tagasi tulla. Viimased aastad Hyundaiga olid nii tulemuste kui ka auto osas minu jaoks keerulised, aga tean, et mul on veel palju pakkuda," rääkis ta DirtFishile.

"Mul on raha, et investeerida enda karjääri," jätkas norralane. "Kuid ma pole nõus maksma, kui ma ei näe selle meeskonnaga tulevikku. Olen valmis investeerima, kui mul on kindlas tiimis tulevik. Pole lihtne praegu ralliautot rentida, seega ootan võib-olla järgmise hooajani ja püüan aastaks 2022 valmis olla."

2017. aasta lõpus Hyundaiga liitunud Mikkelsen sai Lõuna-Korea meeskonnas neli poodiumikohta, kuid mitte ühtegi võitu. "On selge, et Hyundai on ehitatud Thierry Neuville'i jaoks," rääkis ta mulluse hooaja kohta. "Minu jaoks oli sellega keeruline sõita, eriti asfaldil. Olen siiski enesekindel, sest õppisin sõitma Sebastien Ogier' järgi, kes tegi seda omakorda Sebastien Loebi pealt. Loeb jäi samuti alguses asfaldil Hyundaiga hätta."