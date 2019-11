Hyundai WRC-tiimi tuleva aasta koosseis saab olema rekordiliselt võimas

Vaadates Loebi senist võistlemispraktikat, siis on selge, et hooaja avaetapil Monte Carlos istub just tema Hyundai kolmanda auto rooli ning Sordol tuleb seda jõuproovi kõrvalt vaadata. Aastate jooksul on üheksakordne maailmameister võitnud seal seitsmel korral. Stardis oli ta Monte Carlos ka tänavu ning saavutas seal neljanda koha.

Hyundai stardirivi koosseisus Tänak, Neuville ja Loeb saab olema aga ajalooline. Nimelt saab esmakordselt üks WRC-tiim välja panna kolmiku, kellel on kamba peale üle 100 võidu WRC-sarjas.

Loeb on aastate jooksul võitnud rekordilised 79 rallit. Tänaku ja Neuville'i kontol on mõlemal 12 võitu. Ehk Hyundai Monte Carlo eeldataval stardirivil on kamba peale kokku 103 võidu jagu kogemusi.

Praegune rekord antud valdkonnas on 93 võitu. Just nii suur võidupagas oli ühel võistkonnal ette näidata tänavusel Tšiili rallil. Toona saatis Hyundai lahingusse kolmiku Loeb, Neuville ja Andreas Mikkelsen. Loebil oli toona jätkuvalt koos 79 esikohta, Neuville'i kontol oli 11 triumfi ning Mikkelsenil 3.